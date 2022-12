Futuro di Marinella, liquidatori hanno incontrato Sindaco e Polizia

Mattinata sarzanese per i liquidatori di Marinella Spa Grazzini e Currò che insieme a Cacciatori – in rappresentanza degli investitori – hanno incontrato la vicequestore Ciccariello e il sindaco Ponzanelli. Presso il commissariato di Piazza Vittorio Veneto è stato affrontato il tema della sicurezza nel borgo – già oggetto nelle scorse settimane di blitz da parte delle forze dell’ordine – con la proprietà che si è presa l’impegno di effettuare nuovi sopralluoghi con gli agenti per la bonifica delle abitazioni oggetto di occupazione abusiva e la successiva muratura di ogni ingresso. I liquidatori hanno inoltre confermato di essersi attivati per installare nuove telecamere a infrarossi e punti luce protetti per evitare che pusher e sbandati possano danneggiarle. La visita a Palazzo Roderio ha invece fatto seguito a quella di due settimane fa e ha avuto come tema principale la vendita dei terreni ai fratelli Merano per la realizzazione dell’uliveto. La proprietà attende entro la fine della prossima i pareri degli uffici sugli eventuali vincoli che stanno ancora bloccando l’operazione e la cessione delle aree all’amministrazione così come previsto dal Pinqua. Una corsa contro il tempo per cambiare volto al litorale che passa anche attraverso l’inserimento da gennaio di un professionista locale che prenderà il posto di Paolini in Marinella Spa. Buone notizie infine sono arrivate dall’incontro di martedì con la Guardia Costiera che ha manifestato il concreto interesse all’acquisto di un lotto di palazzine nel borgo per la realizzazione di alloggi civili per il proprio personale. La pratica avrebbe già avuto l’ok dal Comando Generale e dovrebbe presto passare al Demanio per il perfezionamento.

