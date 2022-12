Giornata mondiale della disabilità, il presidente Toti: “Politiche inclusive di devono accmpagnare ogni giorno”

Genova. “Questa è una giornata importante per ricordare a tutti noi quanto le politiche sulla disabilità, e tutti gli investimenti necessari su questo tema, ci debbano accompagnare ogni giorno. In questi anni ci siamo impegnati e abbiamo compiuti molti sforzi e interventi per mitigare il disagio e la difficoltà di tante persone nel riuscire ad avere uno stile di vita autonomo e indipendente, anche per quanto riguarda la formazione professionale per l’inserimento delle persone nel mondo del lavoro. Credo che la misura della civiltà e della capacità di un Paese di fare comunità si possa valutare esattamente da questo tipo di politiche, sulle quali dobbiamo sforzarci sempre di più. L’obiettivo è quello di rendere tutti i luoghi, non solo scuole, case e posti di lavoro, ma anche quelli di intrattenimento e quelli legati allo sport, alla portata di tutti i cittadini, quali che siano le loro condizioni. Ci vorrà tempo, ma questo è un traguardo che ci vede tutti impegnati in modo unito: faremo tutto il possibile, senza sprecare nessuna delle risorse che abbiamo a disposizione”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo in videocollegamento al convegno “Un giorno per tutti… I giorni – Sfide, abilità, opportunità”, organizzato da Regione Liguria in occasione della Giornata mondiale della disabilità.

“Stiamo lavorando al Nuovo patto di sussidiarietà area disabili 2022, che è in fase di co-progettazione in questo momento e che verrà presentato a livello esecutivo entro fine anno – spiega l’assessore alle Politiche sociale e Terzo settore Giacomo Giampedrone- Un piano che prevede un investimento di circa 700mila euro e che, rispetto alla scorsa edizione, ha visto un incremento delle manifestazioni di interesse da parte degli enti attuatori dei progetti. Oltre a questo il Nuovo patto di sussidiarietà prevede un approccio innovativo per quanto riguarda l’integrazione sociosanitaria: vogliamo coinvolgere il maggior numero di persone disabili sul territorio e realizzare una inclusione sempre più diffusa e capillare”.

