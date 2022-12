Il centrodestra lancia il “cantiere” ma la Federazione liste civiche chiede subito chiarimenti

Ventimiglia. «La Federazione civica che nasce per dare la possibilità a qualunque cittadino di fare politica per il bene della città, prende atto del comunicato del centrodestra e condivide che occorra troncare con i personalismi del passato. Ma cosa intende, di fatto, il centrodestra per discontinuità rispetto a chi ha avuto incarichi nella precedente (solo in quella?) amministrazione comunale?». Questo il quesito posto dalla Federazione civica, espressione dell’ex city manager Marco Prestileo e altri esponenti dell’ex giunta Scullino, ai partiti del centrodestra che ieri avevano annunciato la partenza del “cantiere” per le prossime amministrative di maggio.

«Il centrodestra si riferisce solo al candidato sindaco, oppure estende la questione incandidabilità a tutti i candidati consiglieri? E’ opportuno che venga chiarito, soprattutto per non cadere nell’equivoco e per trasparenza nei confronti dei cittadini. Perché, se ci si riferisce agli uomini della politica che ha governato, i volti noti degli appartenenti ai partiti sono sempre gli stessi: queste persone non potrebbero più candidarsi o governare, per il richiamato principio di discontinuità? Sarebbe utile un chiarimento, solo per capire e senza alcuno spirito polemico. La Federazione civica nasce perché il linguaggio verso i cittadini sia chiaro, perché gli intenti siano chiari, perché i programmi non siano solo promesse elettorali. In chiusura, un’ultima domanda: sono tutti d’accordo nel centro-destra unito sull’apertura di un centro umanitario di accoglienza? Perché leggendo i vari interventi dei singoli esponenti dei partiti risultano proposte completamente contrastanti».

