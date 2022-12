Istituto Migliorini di Finale, dove si prepara anche un pasto per chi non ce l’ha

Finale Ligure. Lunedì 5 dicembre l’Istituto “Migliorini” di Finale Ligure riprenderà un progetto di formazione e solidarietà già avviato lo scorso anno scolastico con Caritas.Data non casuale ma fortemente simbolica, in quanto dal 1985 il 5 dicembre è la Giornata Internazionale del Volontariato.

Per l’occasione, gli studenti si metteranno ai fornelli per realizzare una ventina di piatti caldi, tutti in confezione monoporzione, da distribuire, grazie ai volontari della Caritas di Finale Ligure e dell’associazione Noi per voi di Finalborgo, alle persone bisognose del territorio.

» leggi tutto su www.ivg.it