Anzio. La Pro Recco vince anche ad Anzio per 8-22 e continua la corsa solitaria in classifica, frutto di sette vittorie in altrettante gare di campionato.

Lo fa con una formazione sperimentale perché tra infortuni, influenza e turnover, mister Sukno lascia a Recco otto “big”: Del Lungo, Aicardi, Figlioli, Younger, Zalanki, Fondelli, Echenique e Presciutti.

» leggi tutto su www.genova24.it