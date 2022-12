La Sicilia non sorride all’Iren Genova Quinto: il Telimar vince 11 a 4

Palermo. Non sorride all’Iren Genova Quinto la settima giornata del campionato di serie A1. Dopo due vittorie consecutive, i biancorossi sono stati superati in casa del Telimar Palermo, capace di imporsi 11-4. Occasione per il riscatto dietro l’angolo, visto che mercoledì prossimo Gitto e compagni ospiteranno alla “Paganuzzi” di Albaro il De Akker Bologna.

“C’è rammarico perché non abbiamo fatto quello per cui ci eravamo preparati – commenta il tecnico Luca Bittarello -, ovvero una gestione della palla attenta e intelligente in modo da contrastare il gioco a M delle squadre di Baldineti, gioco che ci ha puniti. Per restare attaccati al risultato avremmo dovuto anche essere maggiormente cinici in avanti; nel momento in cui abbiamo lavorato bene abbiamo anche dimostrato di poter essere alla pari del Telimar, una squadra molto forte. Ora archiviamo questa partita facendo tesoro degli aspetti negativi e di quelli positivi e pensiamo a quella di mercoledì, che a questo punto diventa molto importante”.

