La storia di Chiusavecchia nel racconto dello storico Andrea Gandolfo

Chiusavecchia. Nuova puntata con la storia locale a cura dello storico Andrea Gandolfo che questa volta racconta la storia dell’incantevole borgo di Chiusavecchia, in valle Impero, antico feudo dei marchesi di Clavesana e ceduto nel 1576 sl duca di Savoia Emanuele Filiberto.

“Il paese, situato a 140 metri sul livello del mare, si distende interamente sul versante sinistro del torrente Impero nell’omonima valle, alla confluenza con il rio Maddalena che scende dalle pendici del Monte Acquarone, mentre le due frazioni Sarola e Olivastri sono ubicate sul versante opposto della valle. L’abitato del capoluogo si caratterizza come un tipico agglomerato di sperone in posizione intermedia nei pressi di un’ansa del torrente Impero, disponendosi su due livelli: quello collocato più in basso attraversa infatti il centro storico del borgo lungo l’antico tracciato della strada del Piemonte ed un altro, situato in posizione più elevata e di epoca più recente, che si estende lungo la strada statale n. 28 del Colle di Nava e si è sviluppato soprattutto a partire dal quarto decennio dell’Ottocento.

