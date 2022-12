L’Amministrazione comunale di Aulla lavora per il risparmio energetico

Le buone pratiche del risparmio energetico dovrebbero ispirare l’operato di ogni pubblica amministrazione, soprattutto in un momento difficile come questo, segnato dalla guerra e dai cambiamenti climatici.

Sicuramente non si sottrae a una assunzione di responsabilità in tal senso l’Amministrazione comunale di Aulla, che ha già realizzato alcuni interventi significativi per contenere i consumi energetici in ossequio alle linee guida dettate dall’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

