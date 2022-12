Le Rems tra cura e custodia, esperti a confronto a Genova. Franco Corleone: “Superare il doppio binario del codice Rocco”

Genova. Venti pazienti, quaranta operatori compresi i consulenti esterni e il lavoro quotidiano, non sempre facile, di conciliare ‘custodia e cura’. Per questo la Rems Villa Caterina, nata nel 2017 sulle alture di Pra’ e convenzionata con il ministero della Giustizia, ha deciso di mettere al tavolo psichiatri, esperti, politici e operatori per confrontarsi sul ruolo delle strutture (residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza, questo il significato dell’acronimo) che ospitano pazienti psichiatrici autori di reato. Villa Caterina è stata fino a poco fa la prima e l’unica Rems della Liguria (da poco è sorta una seconda struttura a Calice al Cornoviglio) ed è una delle 32 Rems italiane.

“E’ un lavoro non semplice – spiega Monica Carnovale, direttore Rems Villa Caterina – perché i nostri pazienti hanno problematiche gravi sia cliniche sia comportamentali per questo il gruppo di lavoro prevede il doppio di personale rispetto ai pazienti. Il programma di cura prevede un tempo necessario, il meno possibile di permanenza nella Rems per poter fare un progetto terapeutico e attivare una rete con i servizi esterni. Successivamente il paziente sarà inserito presso una comunità terapeutico. La maggior parte delle nostre dimissioni finiscono con una custodia attenuata, quindi in libertà vigilata, presso comunità terapeutiche, dove si inizia il trattamento vero e proprio”.

