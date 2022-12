Natale: “Il 20 dicembre si vota per salvare le PA spezzine dalle privatizzazioni totiane”

“Non è rimandando nuovamente il problema che si troverà una soluzione alla vicenda della Pubblica Assistenza della Spezia, di quella di Lerici e delle altre presenti sul territorio, destinate ad essere messe in ginocchio dalla legge totiana sui servizi funerari. Non servono nuove proroghe all’entrata in vigore, serve una modifica della legge stessa. Quella che porterò nell’aula del consiglio regionale il prossimo 20 dicembre per il voto. Quel giorno faremo fare la conta di chi veramente sa mettere il tessuto sociale al di sopra delle logiche di partito”. Lo afferma Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico che ha giovedì annunciato, con una conferenza stampa, di aver depositato una modifica alle legge 15 del 2020, che rischia mettere la PA della Spezia nelle condizioni di dover rinunciare alle entrate garantite dalle onoranze funebri, con cui si finanziano tra le altre cose il sistema di soccorso con le ambulanze e tante altre attività di servizi alla persona.

“E’ il momento di avere il coraggio delle proprie azioni, lo dico anche ai colleghi Vaccarezza e Menini, che tornano sul tema cercando di rimanere in equilibrio tra la linea della maggioranza e la presa di coscienza dei disagi a cui sottoporranno la popolazione della provincia. Non si può camminare sul filo per sempre – sottolinea Natale -. E di certo non sarà una nuova ‘norma Peracchini’, pensata due anni fa per non trovarsi la patata bollente sotto elezioni comunali più che per rimediare al danno, a risolvere il problema”.

