Nuovo supermercato a Carcare, la minoranza: “Lavori iniziati senza consenso, secondo il Tar non si può costruire”

Carcare. “A causa della superficialità e dell’incompetenza del nostro sindaco Christian De Vecchi e del suo vice, che è anche assessore ai Lavori Pubblici, Franco Bologna raschiamo il fondo del barile”. È duro l’attacco del gruppo di minoranza “Impegno per Carcare” nei confronti dell’amministrazione, dopo la sentenza del Tar riguardo alla costruzione di un nuovo supermercato nell’area vicino alla Lidl.

“Il T.A.R. Liguria – spiegano i consiglieri Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone – ha accolto il ricorso contro il Comune di Carcare, il SUAP di Millesimo e la società Arimondo S.R.L. per la costruzione di un nuovo supermercato nel territorio carcarese. Progetto al quale il nostro gruppo consigliare si è sempre opposto ed ha sempre denunciato l’inopportunità di aprire il sesto supermercato nel nostro Comune. Nella lettura della sentenza datata 25/11/2022 si perde il conto delle violazioni al P.R.G. del Comune ai decreti legislativi, decreti legge, leggi regionali ed illegittimità costituzionali. Come indicato dal nostro P.R.G. , la zona interessata poteva accogliere solo medie strutture di vendita non alimentare con una superficie massima di vendita di 1.000 mq. Qui si parla di un supermercato di 1.430 mq. La fretta di incassare oneri di urbanizzazione e di concludere i lavori prima delle prossime elezioni amministrative ha fatto sì che i nostri cari amministratori carcaresi cominciassero i lavori prima della promulgazione della sentenza. Eppure la normativa parla chiaro”.

