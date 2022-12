Sanremo. La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione sportiva 2022/23 del centrocampista Simone Giacchino, classe 2003.

Per Giacchino, che nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia biancorossa del Piacenza (1 presenza in serie C), si tratta di un ritorno a Sanremo. Lo scorso anno ha infatti totalizzato 34 presenze in serie D con il club matuziano.

