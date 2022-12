Stanza del Cinema: il 5 dicembre in rassegna i film usciti a novembre

Genova. Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici in accordo con la direzione del Ducale.

Lunedì 5 dicembre, alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Barbara Zorzoli e Giorgio Rinaldi prenderanno in esame i titoli più importanti fra le oltre 40 uscite del mese scorso: in cartellone, due commedie al femminile dal gusto british interpretate da due splendide sessantenni, Il piacere è tutto mio con Emma Thompson e La signora Harris va a Parigi con Lesley Manville, ma anche due thriller ad alta tensione ambientati nel mondo della ristorazione, The Menu e Boiling Point – Il disastro è servito.

