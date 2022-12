Tarros ospita Lucca, obiettivo proseguire la rincorsa e trovare conferme

Duplice obiettivo per lo Spezia Basket Club Tarros nella partita contro il Basketball Club Lucca in programma domenica 4 dicembre al PalaSprint. Gli spezzini, infatti, puntano a continuare la striscia di vittorie e la conseguente rincorsa alla vetta del campionato di Serie C Gold Toscana, ma anche a confermare i passi avanti mostrati una settimana fa ad Altopascio, almeno nella prima metà della partita.

L’avversario, nonostante i soli 6 punti in classifica, non è per nulla da sottovalutare e ha dimostrato i propri progressi nella bella vittoria messa a segno mercoledì contro la Mens Sana Siena. “Non dobbiamo sottovalutare Lucca – sottolinea il direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri – nonostante la posizione in classifica ha ottimi giocatori, molti anche di categoria superiore. Non dobbiamo concedere niente, è una partita che dobbiamo assolutamente vincere. Dobbiamo prenderci i due punti per poi cercare di vincere anche le ultime due partite del 2022”. Sulla stessa linea le parole di coach Andrea Scocchera: “Lucca ha una classifica che non rispecchia il valore della squadra. Ha ottimi giocatori e alla lunga verrà fuori. Noi dobbiamo fare grande attenzione perchè vogliamo continuare la striscia di risultati utili e vogliamo mostrare anche direttamente al nostro pubblico, sul nostro parquet, i miglioramenti fatti”.

Purtroppo tra le file Tarros torna nuovamente indisponibile Gaspani per i problemi all’inguine. Palla a due domenica 4 dicembre al PalaSprint alle 18.30. Arbitrano Emanuele Orlandini di Livorno e Marco Mattiello di Buggiano (PT)

