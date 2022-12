Uscio: scout precipita in un dirupo e si infortuna, soccorsi in atto

Un giovane scout è scivolato nei pressi del Passo della Spinarola che collega la Fontanabuona alla Valle di Uscio. Erano le 17.45 quando è scattato l’allarme. Il giovane per cause imprecisate è scivolato dalla stretta carreggiata ed è precipitato in un dirupo, infortunandosi. Sul posto vigili del fuoco di Rapallo e Genova con una squadra Saf (addestrata al soccorso con funi in montagna); il Soccorso alpino e la Croce Rossa di Uscio. Alle 19 la situazione non è ancora stata risolta per l’impervietà dei luoghi e all’oscurità. Lo scout tuttavia non è in condizioni preoccupanti.

» leggi tutto su www.levantenews.it