Questa mattina intorno alle 5.3o si è verificato un grave incidente stradale all’uscita delle gallerie che collegano La Spezia a Lerici, in località Muggiano.

Un’auto con 5 ragazzi a bordo è uscita di strada, finendo contro il muro con un impatto tremendo. Le condizioni più gravi riguardano la ragazza alla guida, una 23enne sarzanese, che è stata trasportata in codice rosso nella shock room dell’ospedale Sant’Andrea, dove ha subito la semi amputazione del braccio sinistro.

Gli altri ragazzi, tutti coetanei della conducente, sono stati trasportati al Pronto soccorso di Sarzana e a quello della Spezia in codice giallo. Sul posto sono intervenute l’automedica Delta 1 e le Pubblica assistenza di Lerici, La Spezia e Romito.

L’articolo Auto con cinque giovani esce di strada a Muggiano, gravissima ferita a un braccio per la 23enne alla guida proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com