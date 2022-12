Calcio, Albenga. Cocito commenta il 5-1 al Canaletto: “Prestazione maiuscola”

La Spezia. La trasferta contro il Canaletto nascondeva diverse insidie ma gli ingauni sono stati implacabili: 5-1 agli spezzini e, alla luce dei risultati di oggi, aumento del distacco a 11 punti dall’Arenzano secondo in classifica.

Francesco Cocito, direttore sportivo del club, ha soltanto parole d’elogio per i ragazzi bianconeri: “Abbiamo fatto una prestazione maiuscola contro una squadra ben messa in campo. Ottime trame di gioco, siamo davvero soddisfatti di tutti. In questo campo la Cairese è stata fermata sul pari, così come il Baiardo che stava perdendo 3-0. Noi siamo gli unici ad aver vinto con questo vantaggio. Undici punti di distacco per molti significano tanto, ma dobbiamo continuare a rimanere sul pezzo e tenere il piede sull’acceleratore. Le altre squadre stanno facendo risultati però noi stiamo facendo qualcosa di incredibile”

