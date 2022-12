Coppa Italia, lo Spezia femminile pareggia con Baiardo

Finisce in parità il primo round di Coppa Italia tra Spezia e Baiardo, 1-1 e risultato giusto. Meglio il Baiardo nel primo tempo, molto meglio le aquilotte nella ripresa. Un gol annullato per un fuorigioco inesistente alle genovesi, due grandi parate di Denevi su Ruzafa e Cardoso. I gol: errore difensivo tra Viscuso e Gallego e Traverso spizzica in rete. Nella ripresa grande azione di Gamache e Cardoso sul cui cross Ruzafa anticipa tutti e pareggia. Tutto rimandato quindi all’8 gennaio per il ritorno a Genova.

Spezia- Baiardo 1-1

Spezia: Gallego, Gino, Barraza, Viscuso, Omokaro ( 70 Gregoriou ), Cardoso, Girolamo ( 65° Ciccarelli ) Dezotti, Mazzieri, Ruzafa, Gamache A Disp: Giordano, Sciaccaluga, Baccanti, Becchimanzi. All Ferrarese

Baiardo: Denevi ,Migliardo, Pigati, Casciani, Bertoncini, Donati, Favali, Traverso, Olanda, Lopez( ( 46° Calcagno ) A Disp: Trovato, Nasso, Deplanu, Trichilo, Minopoli, G

uardo, Spiga All: Castiglione

Arbitro Zoppi di Firenze

Reti : 11 Traverso 53 Ruzafa

Amm: Dezotti, Gino

