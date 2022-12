Dal Pnrr 4,7 milioni ad Amaie Energia per accorpare i centri di raccolta differenziata

Sanremo. Importante risultato ottenuto da Amaie Energia, dal Comune capofila Sanremo e dall’Assemblea e dalla Consulta dei sindaci. Alla società partecipata sono stati destinati 4,7 milioni di euro per realizzare in località San Pietro/Valle Armea un impianto di ultima generazione volto a intercettare, pre-selezionare, compattare ed avviare a trattamento tutte le frazioni di rifiuti differenziate raccolte nel bacino di riferimento: organico, carta, plastica, vetro oltre ad alcune frazioni minori.

«L’ 8° punteggio tra tutti quelli del nord Italia è un risultato eccezionale, frutto della coesione tra i comuni e della scelta “in house“ da loro effettuata>, – commenta il presidente e Ad di Amaie Energia Andrea Gorlero. Il primo decreto Pnrr di assegnazione fondi nel settore Ambiente del Ministero della Transizione Ecologica prevede un contributo di 4.702.143,00 euro utile a copri oltre l’82% dell’investimento previsto, grazie al quale sarà possibile accorpare in un unico nuovo impianto pressurizzato e dotato di un sistema di filtraggio di ultima generazione, e quindi in assenza di immissioni di rumore ed odore, tutti i punti attualmente utilizzati dalla società per intercettare le frazioni differenziate raccolte dai propri operatori. Si tratta dei centri di via Mansuino e Molini Bianchi in valle Armea, Terzorio, Santo Stefano al mare, San Lorenzo al mare ). Il nuovo sistema determinerà importanti economie di scala e maggiori introiti dalla vendita dei rifiuti valorizzabili.

