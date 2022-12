Ecosavona, l’Ad Raimondo incontra il ministro dell’Ambiente: “Impianti e semplificazione per un vero ciclo dei rifiuti”

Savona. Le iniziative e i progetti in itinere legati alla transizione ecologica e ai temi della sostenibilità ambientale, con riferimento alla realizzazione di cicli virtuosi per utilizzare il rifiuto come risorsa e all’impiantistica per la riconversione energetica. Questi i temi al centro dell’incontro dell’Ad di Ecosavona e vice presidente nazionale di Confindustria Flavio Raimondo con il neo ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Un appuntamento che segue il forum di Ecomondo a Rimini sullo sviluppo delle progettualità sull’economia circolare.

