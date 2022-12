Genoa, Blessin di nuovo in bilico: “Non siamo liberi di testa, ogni sbaglio pesa di più”

Genova. Urge un cambio di qualsiasi tipo. Anche solo di modulo. Dopo la sconfitta casalinga con il Cittadella la panchina di Blessin è di nuovo traballante. La fiducia appena confermata e le parole della vigilia sul gruppo unito sono state spazzate via dalla prestazione in campo del Genoa.

Il problema è che ora c’è il turno infrasettimanale di giovedì contro il Sudtirol e quindi diventa ancora tutto più complicato.

La squadra si conferma in difficoltà, non si capisce se perché ormai il rapporto con l’allenatore si è rotto in modo irreparabile, o perché stia entrando in una spirale negativa a livello psicologico oltre che fisico.

