Gli ex Sampdoria e Genoa Flachi e Carparelli commentano Soccer Borghetto vs Praese

Girone “A” del campionato di Promozione. La sfida è tra i savonesi del Soccer Borghetto e la Praese. Una partita interessante per il campionato visto che i padroni di casa cercano un posto ai play off e i genovesi sono tra le squadre candidate alla vittoria finale. Tuttavia, l’attenzione è stata tutta per lo speciale “derby” tra due simboli di Sampdoria e Genoa come Francesco Flachi e Marco Carparelli.

La gara è finita 2 a 2, con i padroni di casa andati sul 2 a 0 e poi rimontati nella ripresa. Nessuno dei due è andato in goal ed entrambe le squadre hanno motivi per non considerare questo pareggio come un buon risultato: per non aver mantenuto il doppio vantaggio lato Borghetto, perché significa lasciare la vetta della classifica al Pietra Ligure per la Praese. Ma il piacere di incontrarsi travalica i pensieri relativi al mero risultato del campo.

