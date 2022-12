La Cestistica spezzina batte il Cus Cagliari

Ampia vittoria per la Cestistica Spezzina, che supera il Cus Cagliari 77-36: a decidere la gara è lo strappo inferto dalle bianconere nel terzo quarto, un 20-6 di parziale che allontana ogni velleità di rimonta della compagine sarda, che però era riuscita a rimanere a contatto nella prima metà di gara, impattando sul 15-15 ad inizio del secondo periodo. Sugli scudi Martina Zolfanelli, top scorer di giornata con 21 punti e 6/7 da oltre l’arco, un bell’85% che non ha lasciato scampo alle avversarie quando c’era da tirare da fuori area. Bene anche Silvia Colognesi in doppia-doppia da 10 punti e 11 rimbalzi, mentre sono quattro le giocatrici spezzine in doppia cifra. L’inizio di gara è stato molto equilibrato, con la Cestistica che ha provato a scappare senza però riuscirci, anche per merito del CUS che ha difeso bene e giocato buoni attacchi. La prima spallata delle padrone di casa arriva a metà della seconda frazione, quando un break di 13-2 permette alle bianconere di raggiungere la doppia cifra di vantaggio sul +13 (32-19). Il terzo quarto è quello decisivo, con le ragazze di coach Corsolini che alzano l’intensità in difesa e raddrizzano parzialmente la mira in attacco: ecco che arriva il 18-2 che chiude la terza frazione e consegna di fatto la partita nelle mani spezzine, sul punteggio di 55-30 dopo trenta minuti. Gli ultimi dieci, però, non sono di riposo per la Cestistica, che continua a spingere sull’acceleratore. Al PalaSprint il match finisce 77-36: con questa vittoria le bianconere salgono al quarto posto in classifica con 12 punti. Il prossimo impegno sarà domenica 11 dicembre alle ore 18 al Pala San Marcellino di Firenze.

