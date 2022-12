Torna il tradizionale mercatino di Natale della chiesta metodista in Via Da Passano alla Spezia. Si tratta della 111° edizione e si terrà per quattro giorni: 8 e 9 , 10 e 11 dicembre. Come sempre ci saranno anche torte, biscotti, dolci, la lotteria, la pesca e tanti lavori manuali realizzati per l’occasione. L’ingresso è libero.

