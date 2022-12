Le flash news di IVG su Whatsapp: ecco come ricevere gratis le notizie più importanti

Savona. IVG è stato uno dei primi siti di informazione locale in Italia ad usare WhatsApp per dialogare con i propri lettori: riceviamo regolarmente sul nostro smartphone di redazione segnalazioni, foto, video e richieste di informazioni. E ormai da anni offriamo ai nostri lettori un nuovo canale totalmente gratuito: la possibilità di ricevere le flash news più importanti direttamente via WhatsApp sul proprio smartphone.

La chiusura delle scuole in caso di allerta meteo, gravi fatti di cronaca, blocchi alla circolazione come la chiusura di strade o autostrade: questi alcuni esempi delle notifiche che vengono inviate sugli smartphone di chi è già iscritto. Nello stesso istante in cui una notizia viene pubblicata vengono informati dalla classica notifica push che appare sul display.

