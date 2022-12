Rari Nantes Savona, Alberto Angelini: “Mi aspettavo una partita difficile, è esperienza che entra”

Savona. Dall’8 ottobre, giorno del debutto stagionale, contro la De Akker Team, la Bper Rari Nantes Savona ha giocato 18 partite ufficiali tra Coppa Italia, Champions League, Serie A1 ed Euro Cup. Per quest’ultima competizione, mercoledì scorso, aveva affrontato l’Ortigia, giocando un match molto dispendioso sul piano fisico.

L’incontro con la Distretti Ecologici Roma, squadra che lotta per restare in Serie A1, poteva rappresentare un’insidia anche per la stanchezza accumulata in questi due mesi ad alta intensità. “In casa abbiamo fatto tante partite sotto il nostro livello – sottolinea Alberto Angelini -. L’unica buona è stata quella di mercoledì con l’Ortigia. Chiaramente deriva dal fatto che quasi tutte le partite in casa sono venute dopo un impegno di coppa oppure dopo un turno infrasettimanale come quella col Quinto di mercoledì. La nostra squadra, purtroppo, è corta: non abbiamo tante riserve che possono sostituire quelli che giocano un po’ di più”.

