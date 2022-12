Regali per chi non ha nulla, raccolta doni organizzata dalla scuola Schiaffini di Santo Stefano

A Natale si è tutti più buoni o almeno ci si prova. Non c’è ombra di dubbio che i più piccoli, in questo campo abbiano una marcia in più e in vista della festività più attesa dell’anno non si sottraggono a iniziative che partono dal cuore. E’ il caso della secondaria di primo grado Schiaffini di Santo Stefano Magra che in queste settimane, assieme alla Caritas diocesana organizza un’attività davvero particolare che si intitola “A scuola di solidarietà”

Fino a giovedì 15 dicembre infatti è attiva all’interno della scuola la raccolta di regali, che poi Caritas ritirerà per poi distribuirli a chi ne ha bisogno. Un’iniziativa dedicata alla solidarietà e che getta le basi affinché il Natale regali un sorriso in più soprattutto a chi rischia di non farlo proprio. Sempre il 15 dicembre, il ritiro dei regali sarà anche un’occasione per gli studenti di scoprire qualcosa in più sulla solidarietà, infatti, gli operatori e alcuni ragazzi dei centri racconteranno alle classi cosa hanno imparato nel cammino con Caritas.

