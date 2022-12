Santo Stefano d’Aveto: si ribalta con la motoslitta, con Grifo al San Martino

La motoslitta su cui era salito in via Albino Badinelli a Santo Stefano d’Aveto, si è ribaltata. L’incidente ha procurato a un trentacinquenne un importante trauma toracico e uno cranico. Erano le 16.40. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Santo Stefano e l’automedica Tango 1 del 118. Dopo i primi soccorsi è stato allertato l’elisoccorso. Il paziente è stato trasportato all’elisuperficie di Farfanosa. Qui, prelevato dall’elicottero Grifo giunto da Albenga è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

