Si chiude il Mondiale dello Spezia: Kiwior eliminato dalla Francia. Troppo forti Mbappé e Giroud

Il Mondiale dello Spezia si è chiuso nel pomeriggio. Dopo l’eliminazione nella fase a gironi del Galles di Ethan Ampadu, anche Jakub Kiwior termina il suo percorso in Qatar, con il ko della sua Polonia contro la Francia, tra le favorite per la vittoria finale. Titolare ancora una volta nella retroguardia di Michniewicz, il centrale dello Spezia ha battagliato ad armi pari contro i campioni Mbappé e Giroud, soccombendo però alla troppa qualità della nazionale di Deschamps. Qualche responsabilità per il centrale spezzino in occasione del gol che sblocca la partita, firmato da Giroud, esattamente un mese dopo la rovesciata che ha condannato lo Spezia al ko contro il Milan. Ma il percorso di Kiwior nella prima manifestazione internazionale della sua carriera può dirsi solo che positivo, con tanta esperienza guadagnata giocando contro campioni del calibro di Messi, Mbappé e molti altri, da colonna della retroguardia polacca.

Nel frattempo, a seimila chilometri di distanza, lo Spezia ha osservato una giornata di riposo dopo le fatiche dell’ultima settimana. Le Aquile riprenderanno domani con le sedute di allenamento, a meno di dieci giorni dalla partenza per la Spagna. Nel gruppo che farà parte della spedizione di Oliva dovrebbe essere inserito anche Ethan Ampadu, che dopo l’eliminazione del Galles ha avuto qualche giorno di vacanza, mentre Kiwior potrebbe unirsi a percorso iniziato, magari per le amichevoli che la squadra di Gotti disputerà nel mini-ritiro della Comunità Valenciana.

