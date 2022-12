Uil Liguria: “Bper dimostri quanto tiene al territorio e proceda con le assunzioni”

“Bper si deve attivare urgentemente per rispondere al territorio con nuove risorse umane”. Così Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, Silvio Trucco segretario generale Uilca Liguria e Mauro Corte Segretario coordinamento Banca Carige in una nota che prosegue: “A distanza di una settimana dalla data dal conversion week end, Uil Liguria e Uilca Liguria vogliono sottolineare, anora una volta, quanto abnegazione e professionalità dei dipendenti abbiano ridotto l’impatto che l’operazione di fusione tra Bper e Carige ha determinato. Il nostro sindacato è consapevole della complessità del processo messo in atto, ma la differenza è fatta dalle persone”.

“Ancora una volta crediamo che l’azienda debba pronunciare pubblicamente un forte grazie a tutti i dipendenti che si stanno spendendo per non abbandonare i clienti ai disservizi in corso- si legge ancora -. Alla luce delle difficoltà di questi giorni, dovuti al passaggio, è fin troppo facile evidenziare che, sì, noi lo aveva detto: Banca Carige era una banca con un forte radicamento territoriale caratterizzato da un forte afflusso di persone allo sportello”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com