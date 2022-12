Ventimiglia Motor Show, il “Team Piegavalvole” consegna alla Spes gli incassi dell’evento

Ventimiglia. «Questa mattina abbiamo consegnato il ricavato della manifestazione del 6 novembre ai giardini pubblici di Ventimiglia. Contestualmente si è svolta l’assemblea annuale dei soci dove abbiamo parlato dei ibilanci e messo in cantiere le manifestazioni per il 2023. E ci sono grandissime novità!».

A dirlo è Nico Martinetto, presidente del Team Piegavalvole che lo scorso novembre ha trasformato il quadrilatero intorno ai giardini Reggio di Ventimiglia in un mini-rally con il “Ventimiglia Motor Show” per far divertire gli appassionati e, al contempo, raccogliere fondi da destinare, in questo caso, alla Spes.

» leggi tutto su www.riviera24.it