Villa Helios, nuova chance di rilancio per l’ex clinica caduta nel degrado

Sanremo. Nuova speranza di recupero e contestuale riapertura di un polo della salute per la storica ex clinica convenzionata Villa Helios di corso Marconi a Sanremo. A farsi avanti a Palazzo Bellevue con un progetto di massima (al momento ancora in stadio embrionale), dimostrando interesse per la struttura situata a ridosso della ciclabile, è stato un imprenditore del nord Italia operante nel campo socio assistenziale. I vertici della società, attiva anche nel vicino Piemonte, hanno avuto l’occasione di presentare le proprie idee in un incontro avuto con il sindaco Alberto Biancheri poche settimane fa. Stando a quanto si apprende, l’ipotesi prospettata dal privato consisterebbe nel riportare a Villa Helios (attualmente di proprietà privata) un polo dedicato ai servizi sanitari, con particolare riguardo alla radiologia diagnostica e alla riabilitazione motoria delle persone.

Il precedente. Per la storica palazzina, da decenni nel più assoluto degrado, tre anni fa era stato presentato in municipio un altro progetto di recupero dei fabbricati (di Villa Helios stessa e del suo “villino”, annesso ma strutturalmente separato), così come dei giardini circostanti, da parte della fondazione “Domus Angelorum” con sede in via Nuvoloni. Quel progetto prevedeva un nuovo poliambulatorio specialistico, dotato di un servizio di diagnostica per immagini e di una struttura per la riabilitazione neuromotoria con annessa piscina per terapie specifiche, operante in regime di Day Service. Il tutto orientato alla costituzione di un centro di eccellenza per la cura dell’autismo e delle malattie dell’età evolutiva. La giunta Biancheri formalizzò l’approvazione di uno schema progettuale il cui iter amministrativo pare però essersi arenato. Per l’Amministrazione qualsiasi soggetto promotore deve tenere conto dello sviluppo che l’area è destinata ad avere nel prossimo futuro, quando sorgeranno il palazzetto dello Sport e il Green Park.

