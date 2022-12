Aggredita dal tassista per il pos, Coperativa Radio Taxi: “Ferma condanna, subito verifica interna per trovare il responsabile”

Genova. Verifica interna per trovare il responsabile, provvedimenti disciplinari e segnalazione all’ufficio Autopubbliche del Comune di Genova per le sanzioni previste. Questa è la reazione della Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 alla notizia dell’episodio denunciato da Silvia Salis, dove un tassista genovese si sarebbe rifiutato di utilizzare il pos per il pagamento della corsa, aggredendo verbalmente la cliente.

“Con riferimento all’episodio che ha coinvolto oggi Silvia Salis, ex atleta olimpionica di lancio del martello e oggi vicepresidente del CONI, Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 si scusa a nome di tutta la categoria – si legge nella nota stampa – ed esprime la sua ferma condanna dell’accaduto, stigmatizzando il comportamento di chi si rifiuta di accettare strumenti di pagamento digitali”.

