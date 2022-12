Alassio, premiati i vincitori del concorso “Dico no alla violenza sulle donne”

Alassio. Si è tenuta stamattima in Sala Consiglio la premiazione del Concorso “Dico no alla violenza sulle donne” indetto dagli Assessorati all Pari Opportunità e alle Politiche Sociali del Comune di Alassio.

Il 10 novembre scorso presso l’Auditorium dell’Istituto Salesiano di Alassio, la dott.ssa Fiorenza Giorgi, Presidente vicario sezione penale del Tribunale di Savona, da sempre impegnata a combattere e ostacolare ogni tipo di violenza e a tutelare le donne e i minori vittime di reato, insieme al Dirigente del Commissariato di Alassio, dottor Andrea Frumento, e al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alassio, Cap. Alberto Nardone ha incontrato gli studenti delle scuole del Comprensorio alassino e dell’Istituto Salesiano nell’ambito delle iniziative coordinate dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Alassio, sul tema “Dico no alla violenza sulle donne”.

