Alberi da tagliare e sostituire in altre 8 vie di Genova: la mappa degli interventi di Aster

Genova. La parola d’ordine è “reimpianto stradale completo“. In altri termini: non potare o sostituire le singole piante malate o danneggiate, ma intervenire su interi tratti viari per eliminare le alberature esistenti e installarne di nuove. Sulla base di questa strategia Aster sta progettando (o ha già progettato) il rinnovamento integrale del verde per 8 strade e piazze genovesi, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la gestione del patrimonio arboreo che spesso è fonte di problemi per l’amministrazione.

I dettagli sono emersi nel corso di una commissione consiliare sul tema convocata a Palazzo Tursi. “Entro sei mesi prevediamo l’approvazione di tutti i progetti, poi gli interventi saranno realizzati a cavallo tra il 2023 e il 2024“, spiega Giorgio Costa, responsabile del verde di Aster. Le strade in questione sono corso Magenta nel quartiere di Castelletto, via D’Albertis nel cuore di San Fruttuoso, via Vespucci, piazza Bonavino e viale Modugno a Pegli, via Croce Rosa a Rivarolo, piazza Bignami a Pra’ e il lato sud di via Corsica in zona Carignano. Nella maggior parte dei casi si procederà a piantare specie diverse, più resistenti al caldo e ai terreni difficili.

» leggi tutto su www.genova24.it