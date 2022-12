Alla Spezia dieci truffe digitali al giorno, dal phishing alla sim swap

La lotta alle frodi e alle truffe digitali è un lavoro che obbliga ad un’applicazione continuativa che, per essere realmente efficace, deve crescere e mantenersi a pari passo con la miriade di tecniche, sempre più nuove, con cui si tenta di aggirare il cittadino a tutti i livelli. E’ un aggiornamento senza sosta perché il mondo degli hacker è in continua evoluzione a maggior ragione quando dalla truffa fisica si passa a quella digitale, ancor più subdola e stratificata su livelli di pericolosità potenzialmente infiniti. Figuriamoci adesso che l’acquisto online è ormai sdoganato su una sempre maggiore porzione della popolazione che anno dopo anno ha familiarizzato con un sistema inarrestabile ma che non ha perduto i suoi lati oscuri.

Ma anche per chi si tiene alla larga dagli e-commerce e dalle piattaforme d’acquisto la questione è dirimente: che tratti di bollette elettriche o del gas, che si ragioni su un’utenza telefonica e internet attraverso pc e soprattutto smartphone, è una piaga da affrontare ineludibilmente. “Quelle perpetrate digitalmente sono truffe odiosa perchè pensate soprattutto per gli anziani, che subiscono, più di altri, un chiaro gap tecnologico – spiega Marco Saravini, responsabile del Movimento difesa del cittadino La Spezia – La malavita e le società criminose si servono di tanti stratagemmi per truffare i malcapitati ma associazioni come la nostra possono aiutare, mettendo in guardia, i cittadini. Alla Spezia ne capitano dieci al giorno di casi di truffe digitali di vario tipo, solo considerando quelli che si rivolgono ai nostri sportelli. Ma ce ne sono tanti che non denunciano o non se ne accorgono nemmeno”.

