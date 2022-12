Aveva in casa quasi 8 kg di marijuana, 6mila euro in contanti e materiale per il confezionamento: 62enne arrestato

Altare. Nella serata di sabato 3 dicembre i carabinieri di Altare hanno arrestato un sessantaduenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno ricevuto alcune chiamate dai passanti che segnalavano la presenza di un uomo visibilmente ubriaco che camminava in mezzo alla strada principale di Altare creando pericolo per se stesso e la circolazione. Così i carabinieri sono intervenuti e hanno riaccompagnato a casa l’uomo, già noto per episodi simili, e, avvertito un forte odore di marijuana, hanno deciso di ispezionare l’abitazione.

