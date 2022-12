Biodigestore a Saliceti, Articolo uno: “La Spezia cenerentola anche riguardo al tema rifiuti”

“Abbiamo letto che il sindaco della Spezia, nonché presidente della Provincia, dichiara felice che il Pnrr finanzierà soldi a Recos per fare il biodigestore a Saliceti. Non dice però che, leggendo i finanziamenti del Pnrr, i soldi andranno anche a Imperia (40 milioni a Saliceti e 11 in due siti di Imperia) dove però fanno progetti solo a dimensione provinciale mentre a noi danno di più solo per mandarci più rifiuti. A Savona (Cairo Montenotte) c’è già un biodigestore. A Genova nulla. Alla Spezia si tenta invece di fare un impianto tra 90/120 mila tonnellate di rifiuti organici mentre noi ne produciamo circa 30. Abbiamo infatti un ottimo livello di raccolta differenziata e, invece di premiarci, saremo ancora una volta “Cenerentola”.

Infatti verremmo puniti prendendoci, oltre al rifiuto secco che già trattiamo anche per mezza Genova, anche un biodigestore 4 volte superiore alle nostre reali esigenze. Abbiamo purtroppo un sindaco che subisce la possibilità di mettere a rischio l’acqua potabile. Un sindaco che ci dice “occhio che se tardiamo finiremo in emergenza”. Ma ci chiediamo: il sindaco nonché presidente le legge le delibere e i dati prima di votare? Temiamo proprio di no. Speriamo e auspichiamo che il Consiglio di Stato respinga il ricorso contro la sentenza del Tar che dava ragione ai Comuni ricorrenti, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure. Ricorso fatto da Recos e sostenuto da Toti e Peracchini. Un temibile duo che si allinea alle posizioni di pochi e non pensa alla salute di molti. A sua insaputa il tesoriere della Fondazione di Toti è nel consiglio di Iren/Recos… a pensare male a volte ci si azzecca? Il nostro sindaco in compenso sappiamo che subisce le decisioni di Toti: in 7 anni non ha mai disturbato chi lo ha scelto, basta ricordare il suo silenzio prono sulla sanità e sul Felettino, dopo oltre 6 anni dalla prima pietra. Possibile che non gli venga mai il dubbio che la sua priorità dovrebbe essere quella di tutelare gli spezzini?”

Il coordinamento provinciale di Articolo Uno

