Borghetto Vara: esercitazione interregionale con Prociv-Arci Liguria

Da Celestino Moruzzi presidente Prociv-Arci Liguria

Il Team Folgore Paracadutisti Protezione Civile (ODV), con sede a Parma, ha svolto a Borghetto di Vara (Sp) il 3 e 4 dicembre, una simulazione di intervento a seguito di un evento sismico, aggravato da condizioni meteo sfavorevoli.

Le squadre sono state ospitate dall’aviosuperficie di Borghetto di Vara gestita da Alivara Ulm Odv – protezione civile, con il supporto dell’elicottero della Sky Aviation. Hanno partecipato all’esercitazione anche i volontari del Gruppo comunale di PC/AIB Borghetto di Vara affiliato a Prociv-Arci.

Si trattava di stabilire una prima sinergia operativa che consentirà anche in futuro a Organizzazioni provenienti dalle sei regioni italiane dove il Team è presente (Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio e Sicilia) di utilizzare l’aviosuperficie come base logistica ed operativa. Lo scopo è di collaborare per identificare e mappare le aree del territorio che sono a rischio isolamento e che in caso di evento avverso verrebbero raggiunte da squadre di paracadutisti e dare un rapporto sullo stato dei luoghi alla catena di comando della Protezione Civile locale.

Prociv-Arci Liguria ritiene tali giornate formative con altre organizzazioni molto importanti per un coordinamento interforze sempre più necessario.

Alla manifestazione erano presenti l’assessore comunale ing. Jacopo Cattaneo, nonché Segretario di Prociv-Arci Liguria ed il consigliere comunale delegato alla protezione civile Davide Fregosi.

