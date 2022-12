Bragno, Negro commenta il pareggio del Ruffinengo: “Buon punto su un campo difficile. La parata su Macagno? Una questione di millimetri”

Savona. Ieri pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena una delle gare valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). A scendere in campo sono state Legino e Bragno, due squadre affrontatesi a viso aperto dando vita ad uno scontro salvezza godibile e divertente.

Il match si è concluso sul punteggio di 1-1, un risultato che ha mantenuto invariata la distanza tra le compagini permettendo ad entrambe di muovere la classifica. Tra le file del Bragno ad ergersi protagonista con numerosi interventi di pregevole fattura è stato Nicolò Negro, portiere classe 2003 in maglia biancoverde per il secondo anno consecutivo (in prestito dalla Cairese).

