Contro Lucca la Spezia Tarros vince e convince. Caluri: “Bella partita in attacco e in difesa”

Ci si aspettava un segnale ed è arrivato: la Tarros ha travolto Lucca con un risultato nettissimo nei numeri e con una prestazione che stavolta, davvero, ha convinto.

“Stavolta finalmente sono molto soddisfatto – commenta il Direttore Sportivo, Maurizio Caluri – ho vista una bella partita, gestita bene non solo sull’attacco, ma soprattutto sul piano difensivo. Abbiamo concesso veramente poco e, una volta che la partita era dalla nostra, non la abbiamo rimessa in gioco come invece avevamo fatto altre volte. I ragazzi sono stati molto bravi ed anche i giovani hanno giocato bene”.

Gli fa eco coach Andrea Scocchera: “Siamo partiti subito forte in difesa, concentrati ed attenti e ci siamo portati in avanti nettamente nel punteggio, poi siamo stati bravi a gestire la partita sino in fondo senza perdere concentrazione, come era stato invece ad Altopascio”.

