Giornata del consumo di suolo, Legambiente: “Gronda è un’opera eccessiva, dannosa e inutile”

Genova. Nella giornata mondiale del consumo di suolo alcuni numeri sono utili per descrivere lo stato dell’arte, in una regione a forte dissesto idrogeologico. A ricordarli Legambiente Liguria, grazie ai dati puntuali del Rapporto Nazionale Ispra “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022” che descrivono un trend di consumo di suolo in continua crescita.

In un anno, tra il 2020 e il 2021 nella regione sono stati impermeabilizzati 39,2 ettari di terreni con le province della Spezia e quella genovese con quasi l’8% di territorio complessivamente consumato. Le province di Imperia e di Savona vedono un consumo di suolo pari rispettivamente al 6,35% e 6,68%. Il comune della Spezia, tra il 2020 e il 2021 è quello che ha versato più cemento, esattamente per 7,67 ettari, segue quello di Genova con 5,39 ettari, mentre i comuni di Imperia e Savona si arrestano a 0,93 ha e 0,52 ha.

» leggi tutto su www.genova24.it