Gronda, Lista Sansa: “Ok al raddoppio dell’A7 ma la bretella di ponente è un progetto anacronistico”

Genova. “All’estero si inaugurano treni e metropolitane di nuova generazione e in Italia parliamo ancora di ponte sullo stretto e di Gronda: opere costosissime, concepite quasi 40 anni fa”. Questo il commento del consigliere regionale Ferruccio Sansa all’indomani dell’ennesima intesa firmata ieri dal ministro Salvini, dall’A.d. Di Autostrade Tomasi e dal governatore Toti.

“Noi, lo diciamo dall’inizio, siamo favorevoli soltanto al primo tratto della Gronda, il raddoppio dell’A7 che serve al porto. Il resto no – sottolinea Sansa -. Ma soprattutto proviamo malinconia per la politica, di destra e sinistra, che continua a pensare solo alla Gronda per cambiare i destini di Genova. Quella politica che non sa elaborare un progetto, che non sa studiare, che non sa osare. Quella politica che non si è accorta che il vero problema della Liguria è lo spopolamento. Quella politica che non pensa alle università, alle scuole, alle imprese. Quella politica che non sa cosa succede negli ospedali. Quella politica che pensa di risolvere ogni male con la Gronda e un taglio di nastro”.

» leggi tutto su www.genova24.it