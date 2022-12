Interpellanza di Cenerini: “Propaganda gender in Consiglio. Il sindaco intende prendere le distanze?”

In seguito alla seduta del Consiglio comunale straordinario del 25 novembre scorso, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne” il consigliere comunale del gruppo misto di maggioranza Fabio Cenerini ha presentato un’interpellanza al sindaco e alla giunta, sostenendo, di fatto, che il centrodestra spezzino abbia ospitato concetti che vanno contro le posizioni dei partiti che lo compongono.

“Premesso che, il consiglio comunale straordinario doveva avere il seguente tema: “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne”, purtroppo come già successo qualche anno fa c’è chi ha divagato per fare propaganda a ben altro… Voglio precisare – scrive Cenerini – che per me ognuno può pensarla liberamente come gli pare e dire ciò che vuole nelle sedi opportune, che non sono un consiglio comunale con un tema chiaro e molto importante! Così in un monologo di quasi 12 minuti della persona che presentava una rivisitazione della compagnia teatrale degli Scarti, di una scena dell’Otello, invece di parlare del tema si è parlato di quanto fa schifo il maschio, di fascismo, di razzismo, ma il peggio del peggio si sono propagandate le teorie gender da insegnare ai bambini sin da piccoli!

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com