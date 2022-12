Legambiente Lerici: “Si abbattono nove alberi per fare posto a un secondo parco giochi”

“Questo fatto mette in luce, nel migliore dei casi, scarse sensibilità e cultura nella gestione del verde pubblico”. Così Legambiente Lerici in una nota del presidente Giovanni Cortellezzi. Il riferimento è alla relazione agronomica relativa al progetto di manutenzione straordinaria del Lungomare Vassallo, in particolare al taglio di nove alberi. La relazione spiega che “gli unici abbattimenti d’alto fusto riguarderanno le nove conifere poste nella zona sud (8 Pinus pinea e 1 Cupressus spp.). Il progetto prevede infatti in quell’area la creazione di un parco giochi e di due aiuole inerbite e vegetate, dove ora esistono solo asfalto e superfici in ghiaia. Le 9 conifere, in effetti, sono monitorate da tempo per la loro potenziale pericolosità ed anche dal punto di vista estetico sono molto carenti”; tali alberi, si legge ancora, “saranno sostituiti con altrettante piante d’alto fusto autoctone adulte (n. 3 Ceratonia siliqua, n. 2 Quercus suber, n. 2 Quercus ilex, n. 2 Celtis australis), posizionate, come riportato nella tavola unica della sistemazione a verde, in parte ad occupare le due nuove aiuole inerbite ed in parte a completare le coperture di chioma nelle altre aiuole dei giardini”.

“Si apprende che l’abbattimento – prosegue Cortellezzi per Legambiente Lerici – sarebbe funzionale ad un ipotetico quanto sconosciuto progetto di riassetto dei giardini pubblici di Lerici. Nella relazione agronomica di questo progetto definito ‘Manutenzione straordinaria del lungomare Vassallo’ (relazione del 10/10/2022) si fa riferimento ad un altro ipotetico quanto altrettanto sconosciuto progetto di ‘riqualificazione architettonica dei giardini’ che prevede l’abbattimento delle nove conifere d’alto fusto per fare posto a un secondo parco giochi a prescindere dallo stato di salute e stabilità delle piante. Un provvidenziale intervento della Sovrintendenza – l’area interessata è soggetta a vincolo paesaggistico di insieme – ha immediatamente bloccato i lavori di taglio, chiesto ragguagli sulla consistenza dei progetti e la predisposizione di una indagine strumentale sulla stabilità delle piante interessate (nella relazione agronomica la valutazione era stata fatta “ad occhio”)”, riferimento quest’ultimo al riconosciuto metodo di indagine VTA-Visual tree assestment (schede VTA sono allegate alla relazione, con i risultati delle analisi effettuate e la relativa documentazione fotografica relativa). “Tra gli alberi destinati all’abbattimento – sottolinea Legambiente – è compreso il magnifico cipresso esotico, esemplare segnalato al Ministero come albero monumentale, figura centrale del piccolo ‘bosco urbano’ che separa il passeggio lungomare dal parcheggio delle moto”.

