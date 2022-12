Natale: “Dichiarare il biodigestore conforme per ottenere i fondi è responsabilità grave”

“Il fatto che il biodigestore di Saliceti, che servirà ad accogliere parte dei rifiuti della città di Genova, sia stato ammesso al finanziamento ministeriale, non sostituisce l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. Mi pare che la giunta Toti ed il presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, vogliano far passare questo concetto di comodo, ma totalmente privo di fondamento. Dovrebbero sapere che il bando di un ministero non vale una sentenza del Consiglio di Stato. Com’è possibile che sia stata possibile dichiarare la conformità dell’impianto dopo la sentenza del Tar?”. Se lo chiede Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico.

Il Piano Regionale dei rifiuti prevede, per la realizzazione dei tre impianti di trattamento dell’organico (uno situato nella provincia di Imperia, uno a Genova e uno alla Spezia), che i diversi Ato provinciali presentino richiesta di finanziamento a valere sui fondi del Pnrr. “Il bando permetteva la presentazione di progetti non ancora autorizzati – ricorda Natale -. Infatti nessun progetto presentato è stato ancora autorizzato, a partire da quello di Saliceti. Non siamo ancora una Repubblica delle Banane, nonostante i tentativi di portarci su quella strada da parte della Regione Liguria e della Provincia della Spezia”.

