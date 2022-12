Prima il frontale poi il tamponamento. Schianto fra tre auto ai Prati di Vezzano

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera poco prima delle 23 in Via Sarzana, all’altezza dei Prati di Vezzano. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno schianto pauroso, forse causato anche dalla scarsa visibilità dovuta alla nebbia: dopo il frontale tra una Panda gialla guidata da un under 30 che ha invaso la corsia opposta e una Panda verde, una Ford Focus è sopraggiunta andando a schiantarsi sul posteriore dell’incolpevole utilitaria, all’interno della quale viaggiava un 19enne. Il groviglio di lamiere è stato affrontato dai Vigili del fuoco che sono giunti sul posto insieme alla Pubblica asssistenza di Vezzano, quella di Pitelli, la Croce gialla della Pieve e l’automedica Delta 1.

Il giovane di circa 30 anni alla guida della Panda gialla e il 19enne sono stati trasportati in shock room all’ospedale Sant’Andrea, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Il terzo giovane, al volante della Focus, è stato trasportato al Pronto soccorso del San Bartolomeo di Sarzana.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com