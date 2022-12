Si conclude il 7 dicembre la rassegna Mercoledì Scienza degli Amici dell’Acquario

Genova. Il ciclo di conferenze “Linguaggi della scienza: un mare di sorprese”, organizzato dall’Associazione Amici dell’Acquario, in collaborazione con Costa Edutainment e la Scuola Scienze Matematiche Fisiche Naturali di Università di Genova e Municipio1 Centro Est, si conclude mercoledì 7 dicembre, alle ore 17, con l’incontro “Chi ce lo fa fare di andar per mare? – Momenti emozionanti, divertenti, poetici di una navigazione in barca a vela”.

La scrittrice Marinella Gagliardi Santi dialogherà con la psicologa della comunicazione Giuliana Gabet con intermezzi alla chitarra di Graziano Nardini che eseguirà canzoni legate al mare. Verranno proiettate alcune immagini relative a un viaggio tra Genova e le Egadi.

