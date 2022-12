“Welcome Camogli”: continua il progetto di valorizzazione

Non poteva esserci sede migliore del Cenobio dei Dogi, affacciato sul mare, per presentare il progetto “Welcome Camogli: verso un turismo 4.0”, voluto dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore Elisabetta Anversa, per promuovere l’offerta turistica a 360° ed incentivare le attività economiche della zona.

Ad aprire l’incontro Chiara Bonomini, vicedirettore del Cenobio, diretto da molti anni, con gran merito, da Mauro Siri. Dopo la proiezione dei due video “Come ci vedono gli altri”, con l’ironia sulla tipica accoglienza ligure…., e “Ma chi siamo veramente?” con belle immagini di Camogli, del parco e dell’area marina, il via agli interventi.

» leggi tutto su www.levantenews.it