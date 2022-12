Basket, il Cus batte la capolista Sestri e la raggiunge in vetta

Genova. Sconfitta per la Pallacanestro Sestri contro il Cus Genova Basket. Al termine del big match di Serie C Silver, in bilico fino agli ultimi istanti di gioco, arriva il primo passo falso per i Seagulls dopo otto vittorie consecutive.

Avvio-sprint da parte dei sestresi, con un Cavallaro in grande spolvero che delinea il parziale di 9-0. Da lì in poi gli uomini di coach Guida rallentano dal punto di vista difensivo e il Cus Genova si rifà sotto, riuscendo a ribaltare l’inerzia fino all’intervallo lungo, chiuso sul 32-24. Al rientro in campo i Seagulls hanno tutto un altro piglio, solidi in difesa ed efficaci in attacco, e riescono a far registrare un parziale che li porta a condurre i giochi alla fine del terzo quarto sul 43-44. Nell’ultima frazione, punto a punto, la maggiore lucidità degli Universitari permette loro di avere la meglio su Sestri, alla prima sconfitta in campionato.

